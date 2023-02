Benevento, Pettinari: "La prestazione di Cagliari ci lascia ben sperare" Le parole dell'attaccante giallorosso a Ottogol

Ospite esclusivo di Ottogol, Stefano Pettinari ha parlato del momento del Benevento Calcio, esordendo nell'analizzare la sconfitta maturata all'Unipol Domus contro il Cagliari: "Abbiamo perso, ma è stata un'ottima partita che ci deve far ben sperare in vista dei prossimi impegni. C'è stato un cambio di atteggiamento, poi una disattenzione ci ha puniti in un momento in cui eravamo convinti di poterla vincere, soprattutto dopo l'espulsione. Loro avevamo paura di perderla. E' stato un peccato subire gol da palla inattiva, dove la superiorità numerica si annulla perché ci sono soltanto duelli. La gara col Brescia sarà molto importante. Siamo ottimisti, sicuramente in campo dobbiamo dare qualcosa in più. Pochi gol? Dobbiamo rischiare di meno e sfruttare la minima occasione che riusciamo a creare: soprattutto al Vigorito dobbiamo invertire questa tendenza".