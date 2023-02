Benevento-Brescia, designato l'arbitro dello scontro salvezza Con la Strega vanta otto precedenti, di cui l'ultimo risalente ai play off della scorsa stagione

Sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo a dirigere il match di sabato tra Benevento e Brescia, in programma al Vigorito con fischio d'inizio fissato alle ore 14. Il fischietto piemontese vanta otto precedenti con la compagine giallorossa che vi elenchiamo di seguito:

9 ottobre 2016, Salernitana - Benevento 2-1 (serie B)

23 maggio 2017, Benevento - Spezia 2-1 (play off serie B)

4 giugno 2017, Carpi - Benevento 0-0 (play off serie B)

6 gennaio 2018, Benevento - Sampdoria 3-2 (serie A)

11 febbraio 2018, Roma - Benevento 5-2 (serie A)

18 marzo 2018, Benevento - Cagliari 1-2 (serie A)

9 gennaio 2021, Benevento - Atalanta 1-4 (serie A)

13 maggio 2022, Ascoli-Benevento 0-1 (play off serie B)

Lo score è di tre successi, un pareggio e quattro sconfitte.

Tra i cadetti ha diretto 116 incontri, caratterizzati da 48 successi interni, 37 pareggi e 31 exploit esterni. Ha concesso 29 rigori ed estratto in 44 occasioni il cartellino rosso.

Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Di Giacinto. Quarto uomo Pezzopane. Al Var Pezzuto e Miele.