Benevento, che tegola per Stellone: si ferma un attaccante Con il Brescia sarà emergenza nel reparto avanzato

Che tegola per Roberto Stellone: si è fermato Stefano Pettinari a causa di un infortunio. L’attaccante giallorosso salterà il match con il Brescia, poi sarà valutato nei prossimi giorni in vista della trasferta di Ascoli anche se le prime impressioni non sono affatto rassicuranti. Insomma, piove sul bagnato per il Benevento che perde un calciatore importante nel reparto che ha maggiori problematiche e che deve fare i conti già con le assenze di Ciano e Farias, oltre alla presenza dei soli Simy e La Gumina che al momento non stanno rendendo al massimo delle potenzialità.

Quella di Pettinari è comunque un’assenza molto pesante, visto che l’attaccante, giunto dalla Ternana nel corso della sessione invernale di mercato, era in rampa di lancio per una maglia da titolare nel delicato scontro salvezza contro la compagine guidata da Possanzini.