Benevento, Sandro è in città: assisterà al match col Brescia Il brasiliano è tornato nel Sannio a distanza di cinque anni

Dopo il ricordo del gol realizzato al Crotone nel 2018, Sandro quest'oggi ha raggiunto Benevento, ha fatto due passi in centro ed è stato subito sommerso dall'affetto dei tifosi. L'ex centrocampista assisterà al match di domani tra la Strega e il Brescia, vero e proprio scontro salvezza del campionato di serie B.

Sandro a Benevento, ecco perché

Il brasiliano è tornato nel Sannio per assistere agli allenamenti della truppa di Stellone. Il suo intento, infatti, è quello di aggiornarsi costantemente in vista di una futura carriera da allenatore. Prossimamente farà tappa anche a Genova, altra città in cui ha militato, per fare visita ai grifoni.