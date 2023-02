Benevento, Manfredini: "Partita di sacrificio, sono tre punti d'oro" Il commento dell'estremo difensore dopo il match col Brescia

È entrato nel secondo tempo al posto di Paleari e ha fornito al meglio il proprio contributo. Manfredini ha commentato così il successo ottenuto con il Brescia: "Sono tre punti d'oro che valgono molto. Era una partita fondamentale, siamo riusciti a portare a casa i tre punti e non era facile. I miei compagni hanno fatto una partita straordinaria e di grande sacrificio, questa è la strada giusta. Questa è un'annata molto particolare, con il mister stiamo lavorando molto sui concetti. Lui è un allenatore con grande esperienza, ci sta dando una grandissima mano e stiamo lavorando per seguire al meglio i suoi consigli. Si sta vedendo un altro Benevento. Per noi sono tutte finali in questo momento, quindi dobbiamo guardare partita dopo partita perché la classifica è cortissima. Non dobbiamo pensare troppo a questa vittoria, ma bisogna guardare già all'Ascoli perché sarà molto difficile. Negli spogliatoi c'è stato un urlo liberatorio: ci voleva".

Il Benevento e quel pizzico di fortuna

"Eravamo un po' in credito con la fortuna. Anche verso la fine, quando hanno calciato male la palla che mi è finita tra le mani. Tanto merito è anche nostro perché siamo riusciti a contenerli bene, facendogli creare poche occasioni nitide. Complimenti ai ragazzi perché non stanno mollando di un centimetro".

Il sostegno dei tifosi

"I tifosi ci hanno sostenuto tantissimo dall'inizio alla fine, ma è sempre stato così a parte qualche momento di amarezza durante l'anno. È bello gioire insieme".