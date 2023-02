Stellone: "Vittoria importantissima. Contento dei ragazzi e del pubblico" Il commento del tecnico del Benevento dopo la vittoria col Brescia

Ecco le dichiarazioni di Stellone al termine di Benevento-Brescia: "Questa è una vittoria importantissima e sofferta. Nei primi minuti non siamo riusciti a pressarli bene, poi siamo passati con un centrocampo a tre dove siamo stati più coperti. Nella ripresa siamo passati con il 5-3-2, rischiando qualcosa dietro. Poi è venuto il gol e c'è stata una partita di grande sacrificio. Faccio i complimenti ai ragazzi che ci hanno messo l'anima. Tutti hanno avuto uno spirito da squadra. Non è stata una partita fantastica sotto l'aspetto del gioco, ma ho visto calciatori macinare chilometri. Se proprio devo dire qualcosa di negativo è di non aver fatto il 2-0 in contropiede, così si soffre un po' di meno nei minuti finali. C'è stata un po' di fortuna con il palo di Ndoj, ma a volte anche questo non guasta mai. Tutti hanno fatto bene. Quando ci toglieremo quella tensione che oggi c'era, vedremo anche un Benevento più propositivo che giocherà con più tranquillità. Paleari ha avuto un fastidio per una contrattura banale, ma rischiava uno strappo. Schiattarella è venuto in ritiro pur non essendo disponibile. Sono tutti fattori che mi fanno capire quanto questi ragazzi vogliano uscire da questo momento. Non è finita, ci aspettano tante finali da provare a vincere e di non perdere. Sono contento del pubblico che ha sostenuto la squadra. Da lunedì dobbiamo cominciare a pensare la gara di Ascoli".

Lo spirito del Benevento

"Il Benevento ha sempre fatto campionati da protagonista. Oggi si sono tolti quel vestito di squadra forte, ma siamo stati brutti, senza esitare di tirare la palla in tribuna. È lo spirito che dobbiamo continuare ad avere".

La scelta del modulo

"Non cambieremo modulo ogni partita. Voglio trovare la quadra nel miglior tempo possibile. Sono tranquillo perché abbiamo una squadra che nonostante le assenze ha risposto benissimo".

I concetti per Stellone

"Tra i concetti c'è il comunicare, l'aiutarsi. Raramente in serie B si trovano squadre che prevalgono per novanta minuti. Le indicazioni di un compagno possono essere importanti. È stato anche questo il fattore che mi è piaciuto nella partita di oggi".

Il ricordo di Imbriani

"Sono felice che sia venuta la vittoria per dedicarla a Imbriani e ai suoi familiari"