Benevento, Tello: "Vittoria che ci dà fiducia, ora testa all'Ascoli" Il match winner dello scontro salvezza col Brescia: "Fare risultato permette di avere fiducia"

Il suo gol ha permesso al Benevento di ottenere un successo molto importante contro il Brescia. Ecco le dichiarazioni di Tello al termine del match: "Questa vittoria è servita per darci fiducia, allegria ed entusiasmo. Dobbiamo continuare così. Abbiamo capito che dobbiamo uscirne il prima possibile e penso che questa vittoria ci abbia dato tanto per iniziare un bel percorso. Lavoriamo per vincere le partite, quello di oggi è stato un successo di squadra meritatissimo. Al momento sta mancando la continuità, ma fare risultato permette di avere fiducia. Questo può essere l'inizio di tante cose belle".

Tello punta l'Ascoli

"Sappiamo che ogni partita è una finale. Quello di oggi è stato un passo verso la salvezza. Ci godiamo questa vittoria, ma già da domani pensiamo alla trasferta di Ascoli".