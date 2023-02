Sandro in tribuna al Vigorito: "Mi sono emozionato" Sta facendo il corso di allenatore, seguirà gli allenamenti di Stellone

E' stato di parola. In tribuna col presidente Vigorito a fare il tifo per la sua ex squadra. Sandro Raniere, ex centrocampista della Nazionale brasiliana e del Benevento allenato da Roberto De Zerbi si sta regalando un giro tra i campi italiani che conosce (Benevento, Genoa) e questo pomeriggio ha portato almeno fortuna alla sua vecchia Strega. Sta partecipando al corso per allenatori ed è quello che vuole fare nella sua vita futura. Magari in Italia, chissà... “Mi piacerebbe. Qui ho imparato tanto. E se cominciassi ad allenare in Italia sarebbe il top, è un posto dove ti puoi formare”. Una foto col suo presidente più caro, poi via a sedersi al suo fianco a vedere i giallorossi giocare: “Sono emozionato, non lo nascondo”.