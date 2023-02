Infortunio Zarate, il Cosenza "starebbe pensando a un ex Benevento" La dirigenza calabrese sarebbe pronta a correre ai ripari

Grande rammarico in casa Cosenza per il pesante infortunio rimediato da Zarate nel corso del match con il Sudtirol. Secondo quanto riportano i quotidiani calabresi, il club sarebbe disposto a offrire comunque un rinnovo di contratto all'ex calciatore della Lazio. Per sostituirlo, la dirigenza rossoblù starebbe valutando il mercato degli svincolati, con il nome di Marco Sau che sarebbe in cima alla lista dei desideri. L'ex Benevento è senza squadra dallo scorso 30 giugno, in seguito alla scadenza naturale del contratto che lo legava al club di via Santa Colomba.