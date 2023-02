Benevento, all'orizzonte c'è un tour de force: fissata la ripresa Quella con l'Ascoli sarà la prima di tre partite che si giocheranno in una settimana

Comincerà domani pomeriggio la settimana di lavoro del Benevento in vista del match di domenica con l’Ascoli. La vittoria ottenuta con il Brescia ha dato una scossa ai giallorossi che adesso vogliono alimentare la striscia di risultati positivi per uscire dai bassifondi della classifica. Sarà una settimana intensa che anticiperà il tour de force del campionato di serie B, visto che ci saranno tre partite in una settimana. Il Benevento affronterà prima l’Ascoli al Del Duca, poi ospiterà al Vigorito il Sudtirol di mercoledì in notturna, per poi andare in Umbria, dove giocherà contro la Ternana.

Benevento, non mancano gli acciaccati

È un momento in cui sarà importante l’apporto di tutti, anche se Stellone deve continuare a fare i conti con le assenze. Glik si è appena operato e tornerà ad aprile, mentre Pettinari dovrà stare fuori almeno tre settimane. Verso un nuovo forfait anche Farias e Ciano. Non sono al massimo della condizione, inoltre, Capellini e Schiattarella.

Il programma di lavoro

Gli allenamenti proseguiranno mercoledì con una doppia, mentre giovedì e venerdì ci saranno due pomeridiane. La partenza per Ascoli è fissata a sabato, subito dopo la seduta d’allenamento che si terrà sul manto erboso dell’Imbriani. Il match con i marchigiani è in programma per domenica alle 16:15.