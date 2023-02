Occhio a Forte, potrebbe non farcela per Ascoli-Benevento L'ex giallorosso ha rimediato un infortunio nel corso del match con il Parma

Ad Ascoli sperano in un veloce recupero di Francesco Forte. L’attaccante si è trasferito all’Ascoli dal Benevento nel corso della sessione invernale di mercato e con i bianconeri ha realizzato una marcatura. Durante il match col Parma è uscito anzitempo dal campo a causa di un problema ai flessori, probabilmente causato dagli allenamenti che la formazione bianconera effettua sul sintetico. Considerata l’assenza di Gondo per squalifica e quella probabile di Dionisi, l’Ascoli cercherà di recuperarlo per il match con il Benevento per il classico confronto dell'ex, ma non sarà affatto semplice.