Benevento, al via la preparazione. Notizie positive da due giallorossi (FOTO) I giallorossi sono proiettati al match di domenica con l'Ascoli

Il Benevento ha cominciato la preparazione in vista del match di domenica con l'Ascoli. Domani i giallorossi effettueranno una doppia seduta, poi gli allenamenti proseguiranno ininterrottamente fino a sabato, giorno in cui la truppa di Stellone partirà alla volta delle Marche per cercare di dare continuità all'importante vittoria ottenuta nello scontro salvezza con il Brescia.

Paleari e Schiattarella, risposte positive

In tal senso, sorride lo staff tecnico per il miglioramento delle condizioni di Paleari e Schiattarella. L'estremo difensore era uscito al termine del primo tempo con il Brescia, per poi lasciare il posto a Manfredini, a causa di un problema alla gamba destra. Non dovrebbe avere particolari problemi in vista del match del Del Duca, così come Schiattarella che sta meglio rispetto alle scorse settimane.