Benevento credici: in trasferta hai la miglior difesa Un dato statistico in controtendenza con l'andamento del campionato

(f.s.) Di questi tempi per il Benevento è meglio giocare in trasferta. Lo dicono le statistiche, che difficilmente mentono. Un dato per tutti: sarebbe bastato avere in casa la stessa media punti conquistata fuori per avere almeno 4 punti in più in classifica. Che oggi sarebbero stati tanta roba. Partiamo dai 26 punti totali attuali. 14 di questi sono stati colti in trasferta (media di 1,17), appena 12 al Vigorito (media 0,92). Più che attendere di invertire il trend davanti al pubblico amico, c'è da sperare di continuare almeno la cadenza positiva fuori casa.

IL DATO SUPER

C'è un dato statistico che è in totale controtendenza con l'andamento poco lusinghiero del campionato del Benevento, è quello dei gol subiti in trasferta. Sono 11 e costituiscono il risultato migliore in serie B insieme a quelli di Frosinone e Bari. E' un dato su cui riflettere: la difesa della Strega in trasferta finora è stata la migliore del lotto, una tendenza in fondo che si ripercuote anche sulla classifica globale: 27 gol subiti, al pari di Bari, Reggina, Cagliari e Parma, sotto solo a Frosinone (14), Genoa (19), Sudtirol (26) e Pisa (26).

Il dato deficitario rimane quello dell'attacco, da qualsiasi parte lo si consideri. Appena 21 i gol realizzati, di cui 11 in trasferta (che sono comunque pochi, ma sono stati sfruttati meglio) e solo 10 quelli al Vigorito.

Non scopriamo l'acqua calda, insomma, se diciamo che i guai della Strega arrivano tutti da quell'attacco anemico, che oltre a non segnare perde anche pezzi per strada. In realtà per essere precisi è la fase offensiva tutta a non funzionare. Dalla costruzione che continua ad essere troppo orizzontale, alla fase risolutiva che risente proprio della qualità che non arriva dalla trequarti.

ASCOLI

E' curioso scoprire che la tendenza del Benevento a giocare meglio in trasferta accomuna anche l'Ascoli, prossimo avversario. I marchigiani hanno finora conquistato ben 13 punti fuori (media di 1,46, 5° posto in classifica), ma al Del Duca hanno lasciato parecchio a desiderare cogliendo 13 punti in 12 partite (media di poco superiore al Benevento: 1,08). Male anche il dato di gol segnati in casa: appena 12 (due in più della Strega) e penultimo posto in graduatoria (insieme a Brescia e Ternana) davanti solo al Benevento.