Ascoli, Marsura avvisa il Benevento: "Li metteremo in difficoltà" Il commento del calciatore bianconero in vista della sfida del Del Duca

L'Ascoli si prepara al match con il Benevento. Come la truppa di Stellone, anche i bianconeri dovranno far fronte a delle assenze pesanti in attacco: oltre allo squalificato Gondo, infatti, sono a rischio anche Forte e Dionisi.

"Partita difficile, ma vogliamo vincere"

A parlare dell'incontro che si giocherà al Del Duca è stato Davide Marsura che si candida per una maglia da titolare contro il Benevento: "Domenica sarà una partita difficile, vogliamo vincere, ci sono tutti i presupposti per continuare su questa strada. In questo campionato è importante non prendere gol, dare continuità ed essere compatti dietro perché un gol molto spesso riesci a farlo, quindi, più la squadra è compatta e si difende con ordine e compattezza, più è facile fare risultato. Il Benevento ad inizio anno era costruito per essere in un’altra zona della classifica, è una squadra forte, che in qualsiasi momento della gara o del campionato può svegliarsi e farti male, ha giocatori di grande qualità, ma dobbiamo pensare a fare la nostra partita e fare di tutto per metterli in difficoltà”.