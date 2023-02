Benevento, Mastella e le polemiche sul doppiofedismo: "Mi danno fastidio..." Il primo cittadino ha risposto alle polemiche

Non sono mancate delle polemiche da parte di qualche tifoso nei confronti del sindaco Mastella, il quale ha sempre mostrato una passione nei confronti del Napoli. Il primo cittadino, intervenuto nel corso di Ottogol, non ha messo in dubbio la vicinanza e il tifo nei confronti del Benevento: "Sono cose che mi danno fastidio. Quando Napoli e Benevento si sono affrontate in serie A, il mio cuore era giallorosso. A volte dico: quando il Benevento era in B o in C, nessuno tifava per altre squadre? Io tifo per il Napoli. Sono stato vicepresidente della società azzurra, ho vissuto l'epopea del primo scudetto, così come è stato esaltante l'anno in cui la Strega ha ottenuto la promozione in serie A. Se il Benevento gioca in B, allora sostengo il Napoli in massima serie perché è una squadra meridionale. In un nord in cui ci sono soltanto proprietà straniere, viva il sud dove almeno sono presenti soltanto capitali italiani".

"Il Benevento deve salvare la categoria"

Mastella ha poi proseguito: "La classifica è corta, da un lato ci agevola ma può crearci anche delle difficoltà. Non è mancata tanta sfortuna, c'è stata una iella così grande come se ne vedono poche in un'annata calcistica. Senza Vigorito saremmo in grande difficoltà, l'ho sempre detto. I calciatori devono rimuovere gli aspetti negativi e proseguire la corsa, mantenendo il giusto equilibrio. Perdere tante partite in casa è stato drammatico, spero che questo non si ripeta. Ci sono le condizioni per riprendersi al meglio. Bisogna salvare la categoria, poi l'anno prossimo Dio pensa".