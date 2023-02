Al Del Duca tanti assenti: occorre ottimizzare le risorse Il Benevento deve far quadrato intorno alla sua difesa, il reparto migliore

(f.s.) Da Gondo e Forte a Mendes e Marsura. L'Ascoli rifà l'attacco, perchè l'ivoriano si è fatto stupidamente squalificare e l'ex giallorosso ne avrà per almeno tre settimane per via di un problema accusato nel corso della gara a Parma. Poichè c'è anche Dionisi con tutti e due piedi in infermeria, Breda dovrà arrangiarsi in attacco, affidandosi al portoghese dal tocco vellutato (Mendes) che non ha però la stessa efficacia dei suoi tre colleghi di reparto (18 spezzoni di partita, 1 gol) e all'ex Modena (Marsura), giunto ad Ascoli nel mercato di gennaio (un solo gol anche per lui, in Emilia).

In tema di ex ne rimangono altri due nelle file del Picchio: Amato Ciciretti e Mirko Eramo, finora entrambi piuttosto ai margini del progetto bianconero.

ANDARE A PUNTI

Il Benevento ha l'esigenza assoluta di portare via punti dal Del Duca. Stellone sta facendo anche questa settimana i salti mortali per avere disponibile il maggior numero di elementi. Ma l'infermeria è sempre affollata come un autobus all'ora di punta. E questa settimana bisognerà anche gestire bene le forze, visto che mercoledì ci sarà un'altra importante sfida al Vigorito contro il Sudtirol.

LA DIFESA

Ognuno si affida a ciò che ha di meglio. La Strega deve far quadrato intorno alla sua difesa, che Stellone ha già rimodellato due volte nelle due partite disputate. Dietro si può giocare a tre, prevedendo il rientro di Leverbe. Il francese, a dire il vero, continua ad essere un oggetto misterioso, se è vero, come è vero, che lo scorso anno era in cima alle classifiche dei difensori della B e quest'anno non riesce a ripetersi. Ma si può giocare anche come sabato scorso, con El Kaouakibi esterno destro in una difesa a quattro, pronto però anche a fare il braccetto di una retroguardia a tre. Le soluzioni non mancano in difesa, il problema viene dalla cintola in su.

DALLA CINTOLA IN SU

Schiattarella dovrebbe essere disponibile per la sfida del Del Duca, ma in quali condizioni? Anche il centrocampo, così come la difesa, funziona meglio se viene attaccato e deve agire di rimessa. E' un assunto questo che vale per tutti, da Acampora a Karic e anche a Viviani, che attende ancora di liberarsi delle sue paure per tornare ad essere quello di due anni fa.

In attacco, considerando che per Pettinari serviranno almeno altre due settimane, bisognerà accontentarsi di quello che c'è, magari chiedendo ancora a La Gumina e Simy di fare la staffetta tra di loro e lasciando come “sottopunta” uno tra Tello ed Acampora. In trasferta può anche bastare, ma quando l'obiettivo è vincere a tutti i costi una partita (come col Sidtirol, che a dire il vero ha un bel po' di giocatori diffidati...) tutto diventa più difficile.