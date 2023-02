Benevento, ecco il bollettino medico dei giallorossi infortunati Il club ha reso noto la situazione dei calciatori infortunati

In relazione a quanto indicato dallo Staff Sanitario della Società, il Benevento Calcio comunica che:



Riccardo Capellini è alle prese con un dolore addominale; si attendono gli esiti degli accertamenti strumentali predisposti per definire le cause ed i tempi di recupero.



Stefano Pettinari, alle prese con una lesione muscolare al semimembranoso sinistro, si sottoporrà a giorni ad una risonanza di controllo per definire i tempi di recupero.



Diego Farias ha riportato una lesione muscolare al soleo del polpaccio destro; si attendono gli accertamenti strumentali di controllo per definire i tempi di recupero.



Dejan Vokic si è sottoposto ad a visita specialistica esterna di controllo. Il calciatore sta continuando il programma riabilitativo.



Kamil Glik, reduce da un intervento al ginocchio sinistro, ha iniziato la riabilitazione post-chirurgica



Camillo Ciano ha effettuato gli esami strumentali ed è in attesa del previsto intervento chirurgico al ginocchio sinistro.