Benevento, Tello e il vizio del gol: ecco il suo sorprendente primato Pesanti le sue marcature con Cittadella e Brescia che hanno fruttato sei punti

Se non segnano gli attaccanti, allora ci pensa Tello. Dopo la marcatura realizzata al Brescia, il centrocampista giallorosso è diventato il capocanniere della squadra con quattro reti all'attivo. Nessuno ha fatto meglio, basti considerare che La Gumina è fermo a quota tre marcature, mentre Simy non è ancora riuscito a sbloccarsi con la maglia della Strega.

Tello, quattro gol che valgono sei punti

Nelle ultime nove partite di campionato, il Benevento ha messo a segno soltanto sei gol. Di questi, quattro portano la firma di Tello. Gli altri due sono stati realizzati da Acampora a Modena e da Ciano a Cosenza. Il colombiano ha punito le difese di Cittadella, Genoa, Venezia e Brescia, permettendo alla Strega di ottenere sei punti molto pesanti (ottenuti contro Cittadella e Brescia) nell'economia del campionato, riscattandosi tra l'altro dal clamoroso errore della prima giornata che permise al Cosenza di vincere al Vigorito.

Tello non al top in vista di Ascoli

Tello sta rivestendo un ruolo importante nello scacchiere del Benevento. Al momento non è al top della condizione: negli ultimi giorni si è allenato poco a causa di un fastidio, ma dovrà stringere i denti in vista del match del Del Duca. Stellone non vuole privarsene così facilmente e sarà valutato fino all'ultimo.

Il preoccupante digiuno degli attaccanti

Sta durando troppo il digiuno dei terminali offensivi giallorossi. A parte il rigore di Ciano a Cosenza, l'ultimo acuto di una punta è stato di Forte (ora all'Ascoli) in casa del Parma. Per La Gumina bisogna andare al 12 novembre, quando un suo gol permise al Benevento di vincere in casa della Spal.