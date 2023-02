Ascoli-Benevento, due attacchi spuntati: Stellone sceglie il terminale offensivo Bianconeri e giallorossi hanno realizzato soltanto quattro gol nelle ultime sette partite

Domenica al Del Duca si affronteranno due formazioni con gli attacchi “spuntati”. L’Ascoli è in ripresa dopo l’esonero di Bucchi e l’arrivo di Breda, con il nuovo tecnico che ha subito conquistato sei punti contro Parma e Perugia. I bianconeri, però, non hanno mostrato una grande propensione offensiva, basti pensare che nelle ultime sette partite hanno realizzato soltanto quattro gol. Gli stessi numeri del Benevento che, ormai non è più un mistero, i problemi maggiori di questa stagione li ha mostrati soprattutto nella finalizzazione dell’azione. A questo, si aggiungono anche e soprattutto gli assenti: a Stellone mancheranno all’appello Ciano, Farias e Pettinari, mentre in casa bianconera non ci sarà Gondo per squalifica, con Forte e Dionisi probabilmente salteranno la sfida per infortunio. Insomma, i due tecnici dovranno fare di necessità virtù, con quello di sponda sannita che comunque dovrà sciogliere un dubbio nella scelta del terminale offensivo.

Possibile chance per Simy

Considerate le numerose defezioni in avanti, appare evidente che Stellone riproporrà il modulo con un’unica punta di ruolo, in modo da avvicendare nel corso della partita Simy e La Gumina. Quest’ultimo con il Brescia non ha fornito una buona prestazione, anzi è sembrato spento e poco lucido. Probabile, a questo punto, che il tecnico possa affidare una maglia da titolare proprio a Simy: il nigeriano si è mosso bene quando è subentrato al compagno di reparto, ha mostrato voglia e determinazione, così come una forma fisica migliore rispetto a qualche settimana fa. Nel finale si è lasciato andare a qualche fallo evitabile, ma restano le risposte positive che ha fornito nel secondo tempo del match. Segnali che Stellone ha captato e che potrebbero indurlo a effettuare questo avvicendamento nella formazione titolare, con La Gumina che comunque potrà fare il suo ingresso in corso d’opera.