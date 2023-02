Benevento, anche Schiattarella e Veseli out per Ascoli Altri due giallorossi danno forfait alla vigilia della trasferta al Del Duca

Si dilata la presenza di giallorossi nell'infermeria. Una iattura che non accenna a infrangersi. Insieme ai sei che non sono neanche da prendere in considerazione (Vokic, Glik, Pettinari, Farias, Ciano, Capellini), questa settimana si aggiungono anche il difensore Veseli e il centrocampista Schiattarella. Nessuno dei due è utilizzabile per Ascoli, dunque Stellone ne dovrà fare a meno prendendo in considerazione altre soluzioni.