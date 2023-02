Benevento, chi è Carfora: il talento del settore giovanile convocato da Stellone Il classe 2006 è partito alla volta di Ascoli insieme alla prima squadra

Tra i calciatori più talentuosi del settore giovanile del Benevento c'è sicuramente Lorenzo Carfora. Classe 2006, può giocare su vari fronti del reparto avanzato grazie a una tecnica sopraffina che gli ha permesso di essere già da diversi anni protagonista nelle varie formazioni del vivaio sannita. Carfora milita nella compagine under 17, guidata da Dario Rocco, dove fino a questo momento ha fatto registrare un rendimento monstre: in diciannove partite ha realizzato ben 18 reti, con una media di quasi uno a match. Un dato di grande spessore che l'ha proiettato al primo posto della classifica marcatori del girone.

Carfora tra i convocati di Ascoli-Benevento

Un rendimento adocchiato da Stellone che, considerata la sosta del campionato under 17 e la concomitante emergenza nel reparto avanzato del Benevento, ha voluto dare una chance a Carfora, convocandolo per il match di domani con l'Ascoli. Si tratta di un riconoscimento non di poco conto per il giovane che lo scorso 11 gennaio ha compiuto 17 anni. Importante anche la sinergia tra la prima squadra e il settore giovanile, dove a capo c'è Diego Palermo con Simone Puleo nel ruolo di Responsabile. Rilevante anche la presenza di Dagoberto Carbone, attualmente allenatore in seconda di Stellone, da sempre nel vivaio e profondo conoscitore dei giovani calciatori che vestono la maglia giallorossa.