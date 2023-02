Benevento, punto d'oro ad Ascoli in dieci uomini Al Del Duca si affrontano bianconeri e giallorossi per il posticipo della 26^ giornata

È un punto d'oro quello ottenuto dal Benevento al Del Duca contro l'Ascoli. I giallorossi avevano cominciato bene la partita, ma dal 35' sono stati costretti a proseguirla in dieci uomini a causa dell'espulsione per doppia ammonizione di Improta. Nella ripresa, la truppa di Stellone ha cercato di portarsi a casa il pareggio. Brividi nel finale quando l'Ascoli ha spinto il piede sull'acceleratore, colpendo una clamorosa traversa con Simic a pochi istanti dal triplice fischio. Il risultato finale è stato di 0-0 che permette al Benevento di dare continuità al successo col Brescia. Mercoledì ci sarà il Sudtirol al Vigorito.

90'+7' Termina la partita. Ascoli-Benevento 0-0

90'+6' - Brivido Ascoli: cross di Donati per Simic che di testa colpisce la traversa

90'+1' - Ci prova Falzerano che va a botta sicura: palla fuori

90' - Sette minuti di recupero

89' - L'Ascoli spinge alla ricerca del vantaggio

84' - Ammonito Lungoyi per fallo su Tello

81' - Doppio cambio Ascoli: entrano Simic e Lungoyi al posto di Mendes e Proia

80' - Sinistro di Collocolo che va alto

75' - Ci prova Dionisi da posizione defilata: palla fuori

73' - Giallo per Proia che commette fallo su Tello

70' - Entrano Simy e Jureskin al posto di La Gumina e Foulon

69' - Sul successivo angolo ci prova Collocolo in piena area, Tello respinge

69' - Ascoli pericoloso con Dionisi che di testa, su assist di Mendes, impensierisce Paleari: palla in angolo

67' - Doppio cambio Ascoli: entrano Dionisi e Proia al posto di Ciciretti e Caligara

62' - Entrano Letizia e Pastina al posto di El Kaouakibi e Acampora

59' - Debole conclusione di Ciciretti: para Paleari

58' - L'Ascoli cerca di sfruttare la superiorità numerica, il Benevento ha indietreggiato il baricentro

56' - Arriva il cambio dell'Ascoli: entra Donati al posto di Adjapong

56' - Conclusione di Collocolo che da posizione defilata va alta

53' - Si ferma Adjapong per infortunio: pronto il cambio

48' - Cross di Falasco che viene deviato pericolosamente, Paleari respinge

47' - Paleari anticipa Collocolo con un bell'intervento in uscita

46' - Punizione di Acampora che serve El Kaouakibi: il difensore non riesce a trovare il tap in vincente da pochi passi

46' - Comincia la ripresa

17:19 - L'Ascoli è in campo già da diversi minuti, ma il Benevento ancora non rientra

45'+2' - Termina il primo tempo: Ascoli-Benevento 0-0

45' - Due minuti di recupero

39' - Sinistro di Ciciretti da ottima posizione: provvidenziale la respinta di Leverbe che devia in angolo

38' - Ammonito Leverbe per fallo di ostruzione

37' - Ci prova Adjapong dalla distanza: parata di Paleari

35' - Benevento in dieci uomini: fallo di Improta su Caligara, con Cosso che estrae il secondo cartellino giallo per il capitano giallorosso. È dubbio il contatto tra i due calciatori

31' - Insidioso sinistro di Acampora che viene deviato in angolo da Leali

23' - Sinistro di Ciciretti dal limite che sorvola la traversa

18' - Stop sbagliato di El Kaouakibi, ci prova Caligara, ma la conclusione viene deviata da Leverbe

12' - Primo ammonito del match: Improta atterra Falzerano, con Cosso che estrae il cartellino giallo ai danni del capitano sannita

9' - Lancio di Tosca: La Gumina stoppa e va alla conclusione, ma Leali devia in calcio d'angolo

8' - Buon palleggio del Benevento in questa primissima fase del match

4' - Clamorosa occasione per l'Ascoli: Collocolo dalla destra crossa al centro per Mendes che, lasciato tutto solo davanti a Paleari, spedisce la palla alta con un colpo di testa. Da rivedere il posizionamento della difesa

1' - Comincia Ascoli-Benevento!

16:13 - Entrano le squadre in campo

Ascoli-Benevento 0-0, il tabellino

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Adjapong (11'st Donati), Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel, Caligara (22'st Proia)(36'st Lungoyi); Falzerano; Ciciretti (22'st Dionisi), Mendes (36'st Simic). A disp:: Guarna, Bolletta, Tavcar, Giordano, Quaranta, Eramo, Sidibe. All.: Breda

Benevento (3-4-2-1): Paleari; El Kaoaukibi (17'st Letizia), Leverbe, Tosca; Improta, Karic, Viviani, Foulon (25'st Jureskin); Acampora (17'st Pastina), Tello; La Gumina (25'st Simy). A disp:: Manfredini, Lucatelli, Perlingieri, Kubica, Sanogo, Koutsoupias, Carfora. All.: Stellone

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria. Assistenti: Preti e Ranghetti. VAR e AVAR: Nasca e Valeriani

Note: Espulso Improta al 35'pt per doppio giallo. Ammoniti Leverbe e Proia. Minuti di recupero 2'pt e 7'st

Benevento, le scelte di Stellone

Modulo abbastanza camaleontico quello del Benevento che di partenza si schiera con un 3-4-2-1, ma che può diventare un 4-3-2-1 in fase offensiva con Foulon pronto a scalare in difesa, formando quindi una retroguardia a quattro. Ibrida la posizione di Acampora, pronto a fare la spola tra le linee. C'è il rientro di Leverbe in difesa insieme a El Kaouakibi e Tosca. A centrocampo Improta, Karic, Viviani e Foulon, con Tello e Acampora a supporto di La Gumina che ha vinto il ballottaggio con Simy.

Ascoli, le scelte di Breda: in campo l'ex Ciciretti

I bianconeri si schierano con Leali in porta, mentre in difesa ci sono Adjapong, Botteghin, Bellusci e Falasco. A centrocampo agiscono Collocolo, Buchel e Caligara, con Falzeranno tra le linee alle spalle di Ciciretti e Mendes.

Ascoli-Benevento, il prepartita

Al Del Duca si affrontano Ascoli e Benevento per il posticipo della 26^ giornata del campionato di serie B. Entrambe le formazioni sono reduci da un cambio di rotta dopo gli arrivi di Breda e Stellone, con i due tecnici che sono riusciti a fare punti nelle ultime partite. Tra i giallorossi non mancano le assenze, con quelle di Veseli e Schiattarella che si sono aggiunte all'ultimo momento alle defezioni di Ciano, Capellini, Glik, Farias, Vokic e Pettinari. In conferenza stampa, il tecnico Stellone ha comunque sottolineato la grande voglia della squadra di ottenere un risultato positivo.