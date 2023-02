Benevento, non solo Improta: con il Sudtirol ci sarà un altro squalificato Si allunga la lista degli indisponibili per il match di mercoledì

Non solo Riccardo Improta salterà il match di mercoledì con il Sudtirol. Il centrocampista, come noto, è stato espulso da Cosso nel corso di Ascoli-Benevento per doppia ammonizione. Sarà appiedato dal Giudice Sportivo anche Leverbe, il quale era diffidato e quest'oggi al Del Duca ha rimediato il quinto cartellino giallo stagionale. Nel match di mercoledì ci sarà penuria di difensori, visto che oltre a Leverbe ci saranno le assenze di Capellini, Glik e probabilmente anche Veseli. Da valutare El Kaouakibi.