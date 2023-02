Benevento, Stellone: "Siamo stati squadra. L'espulsione? Inventata..." Le dichiarazioni del tecnico al termine del match con l'Ascoli

Ecco l'analisi di Stellone al termine del match tra Ascoli e Benevento: "Sono molto contento della prestazione, dello spirito di sacrificio e dell'atteggiamento. Siamo stati squadra per tutto l'arco della partita. Inizialmente eravamo partiti bene con le occasioni di Acampora e La Gumina. Nel palleggio giocavamo tranquilli senza rischiare. Era una partita equilibrata, le sensazioni erano positive. L'espulsione è stata inventata, i due falli non c'erano. Capita che un arbitro sbagli. Non ci siamo disuniti, giocare 70 minuti in dieci non è semplice. I ragazzi hanno dimostrato attaccamento alla maglia e voglia di non perdere. Faccio i complimenti a tutti. Ho visto uno spirito bello che mi lascia ben sperare".

"Karic ha corso tantissimo, così come tutti gli altri. Paleari è stato importante negli interventi. Letizia ha stretto i denti. Peccato l'infortunio di El Kaouakibi che stava facendo un'ottima partita. Speriamo che non sia una cosa di grave, si è sentito tirare e potrebbe esserci qualcosa in più. Capiremo domani se si tratta di un problema grave o meno. Non ci voleva perché in difesa siamo pochi. Lo spirito e la voglia ti portano a dare di più. Siamo stati squadra perché non è semplice giocare fuori casa in dieci per 70 minuti".

"Fino alla mezzora mi era piaciuto l'aspetto offensivo, poi dopo con l'espulsione salta tutto e subentra il discorso di organizzazione difensiva, con i centrocampisti che si preoccupano maggiormente di dare una mano ai difensori. Ci teniamo stretto questo punto per il morale, dobbiamo dare continuità e sono felice per questo".

"Schiattarella e Veseli? Non penso che li recupereremo per mercoledì. Dobbiamo fare la conta. Domani mattina vedremo i disponibili".