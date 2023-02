Benevento, Leverbe: "C'è stata una crescita. Non meritavo l'ammonizione" Il centrale difensivo giallorosso: "Siamo riusciti a conquistare un punto prezioso"

Al termine di Ascoli-Benevento ha parlato il centrale difensivo Leverbe: "Nelle ultime tre partite abbiamo rischiato poco. Sicuramente c'è stata una crescita, siamo contenti. Dal primo minuto ho avvertito delle sensazioni positive per portare un risultato positivo a casa, in modo da conquistare il nostro obiettivo al più presto possibile. Mercoledì non ci sarà con il Sudtirol per squalifica, non meritavo l'ammonizione e questo mi dispiace tantissimo. Dietro siamo in pochi, ma tornerò con la Ternana. Nel secondo tempo abbiamo capito che il punto ci serviva tantissimo, siamo riusciti a conquistarlo".