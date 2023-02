Benevento, la preoccupazione di El Kaouakibi: "Ho sentito una forte fitta..." L'esterno difensivo giallorosso: "Spero di essere disponibile per dare una mano alla squadra"

È un El Kaouakibi preoccupato quello che ha parlato nel post gara; l'esterno difensivo è uscito anzitempo dal campo a causa di un infortunio: "Ho sentito una fitta abbastanza forte, vedremo domani ma credo di essermi leggermente stirato. Spero non sia niente di grave perché c'è bisogno di tutti, spero di essere disponibile per dare una mano al mister. Avevamo preparato bene la partita. Stiamo bene fisicamente e mentalmente, possiamo giocarcela con tutti. Purtroppo gli episodi fanno la differenza, nella difficoltà abbiamo dimostrato di essere uniti e forti perché abbiamo giocato un'ora in inferiorità numerica rischiando poco. Ci stiamo aiutando tutti, siamo in crescita e stiamo dimostrando di essere una squadra forte e unita. Siamo consapevoli delle nostre forze: insieme ne usciremo. Sto migliorando anche grazie ai miei compagni di squadra più esperti, mi danno consigli tutti i giorni e cerco di metterli in pratica quotidianamente".