Benevento-Sudtirol, designazione storica: al Vigorito ci sarà Ferrieri Caputi È la prima volta che la Strega viene diretta da un arbitro di sesso femminile

Sarà Ferrieri Caputi a dirigere il match tra Benevento e Sudtirol, in programma mercoledì per il turno infrasettimanale del campionato di serie B. Si tratta di una designazione storica per il sodalizio giallorosso, considerato che mai prima d'ora un era stato diretto da un arbitro di sesso femminile. Ferrieri Caputi si è fatta apprezzare dall'AIA per la capacità con la quale riesce a dirigere incontri di grande livello, fino ad arrivare nel massimo campionato italiano con la sfida tra Sassuolo e Salernitana.

Ferrieri Caputi, score in B e squadra arbitrale

In serie B ha diretto sette incontri, caratterizzati da tre successi interni, altrettanti pareggi e un solo exploit esterno. Ferrieri Caputi ha concesso tre rigori, senza mai estrarre il cartellino rosso. Al Vigorito sarà coadiuvata dagli assistenti Mokhtar e Palermo. Quarto uomo Leone. Al Var Banti e Paterna.