Benevento, Stellone lancia Simy con il Sudtirol Pronto l'avvicendamento nel reparto avanzato in vista del turno infrasettimanale

Stellone era stato chiaro in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Ascoli: "L'attaccante che giocherà al Del Duca, riposerà poi con il Sudtirol". In terra marchigiana è sceso dal primo minuto La Gumina, di conseguenza è facile immaginare che toccherà a Simy prendere le redini del reparto avanzato nel match di domani sera che il Benevento giocherà contro il Sudtirol.

Simy verso la quinta presenza dal primo minuto

Fino a questo momento, l'attaccante nigerino è ancora a digiuno di gol. Simy insegue la prima marcatura stagionale da tempo, ma è stato fortemente penalizzato da una condizione fisica deficitaria, tant'è che l'ex tecnico Cannavaro non ci girò molto intorno sull'argomento: "Quando sono arrivato, Simy sembrava un pensionato per com'era messo". Il ragazzo ha lavorato sodo e negli ultimi tempi ha mostrato anche una propositività diversa, giocando di più per la squadra e sacrificandosi alla ricerca di un risultato positivo al di là del gol. Questa è una massima che Stellone gli ripete sempre: "Prima o poi la rete arriverà, ora bisogna essere squadra". Qualora l'alleantore confermasse la volontà di schierarlo dal primo minuto, per la punta sarebbe la quinta presenza da titolare in stagione. Servirà il miglior Simy nelle due fasi, ma soprattutto nel reparto avanzato dove tutti aspettano un sol gol che possa sbloccarlo una volta per tutte.