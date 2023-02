Sudtirol, Bisoli: "A Benevento troveremo un ambiente ostico" Il tecnico degli altoatesini ha presentato il match in conferenza stampa

Vigilia di Benevento-Sudtirol, con il tecnico Bisoli che ha parlato così in vista del match del Vigorito: "Come tutte le squadre ci sono dei problemi. Non so neanche se Odogwu verra convocato, mentre Belardinelli è acciaccato. Poi c'è qualche affaticamento, ma quello è dovuto all'intensa partita che abbiamo disputato. Bisogna fare delle scelte. Non c'è da piangerci addosso, altrimenti non parlerei in continuazione di grande gruppo o di grande squadra. Abbiamo rispetto per il Benevento, era stata costruita una squadra per vincere il campionato. Non conosco il loro problema, ma chiaramente troveremo un ambiente ostico dove sarà difficile fare la partita. Loro si giocano qualcosa di importante, ma anche per noi è lo stesso. Le scelte? Larrivey giocherà. A centrocampo ci siamo tutti, ma sono tutti diffidati. Devo stare attento sotto questo punto di vista. Forse l'unico reparto che non tocco è quello difensivo".