Serie B, LIVE / Ternana-Benevento 2-2 Al Liberati c'è il confronto della 28^ giornata del campionato di serie B

63' - Per il Benevento c'è l'ingresso di Schiattarella al posto di Viviani

62' - Doppio cambio Ternana: entrano Martella e Bogdan al posto di Corrado e Cassata

58' - Palla di Foulon per Karic: conclusione fuori

55' - Il Benevento vuole il gol del vantaggio: positivo l'approccio dei giallorossi

50' - Sinistro di Acampora che viene bloccato da Iannarilli

46' - Comincia il secondo tempo

45'+4' - Termina il primo tempo. Ternana-Benevento 2-2

45'+1' - Pareggio del Benevento! Calcio d'angolo di Acampora per la testa di Tello che realizza la marcatura del 2-2!

45' - Quattro minuti di recupero

43' - Conclusione di Improta che viene facilmente parata a Iannarilli

32' - Ternana in vantaggio: sugli sviluppi di una punizione causato da un fallo ingenuo di Karic, Palumbo crossa per la testa di Partipilo che effettua una torre per Coulibaly, la cui conclusione finalizza al meglio lo schema sul quale il Benevento si è fatto trovare impreparato

27' - Non ci sono gli estremi del rigore

26' - C'è il check del Var

24' - Ternana vicina al pareggio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, c'è un continuo batti e ribatti in area con la difesa giallorossa che riesce a evitare di subìre il gol in maniera anche fortunosa. I calciatori della Ternana protestano per un presunto fallo di mano di un giallorosso: per Dionisi non c'è nulla

20' - Pareggio del Benevento! Tello smarca Acampora che dalla distanza, di sinistro, non lascia scampo a Iannarilli per il gol dell'1-1

17' - Le squadre rallentano i ritmi, totalmente assente la reazione del Benevento dopo il gol di Mantovani

12' - Ammonito Cassata per fallo su Viviani

7' - Ternana in vantaggio: punizione di Palumbo per la testa di Mantovani, la conclusione del difensore rossoverde non lascia scampo a Paleari

5' - Partita molto spezzettata dai falli commessi da entrambe le formazioni

1' - Dopo trenta secondi arriva il primo ammonito: cartellino giallo per Karic che trattiene Diakité in corsa

1' - Comincia Ternana-Benevento

14:58 - Entrano le squadre in campo

Ternana-Benevento 2-2, il tabellino del match

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani; Cassata (17'st Bogdan), Coulibaly, Di Tacchio, Corrado (17'st Martella); Palumbo; Partipilo, Falletti. A disp.: Krapikas, Vitale, Mazzarani, Capanni, Proietti, Ferrara, Onesti, Paghera, Koffi, Agazzi. All.: Lucarelli

Benevento (3-5-1-1): Paleari; Letizia, Leverbe, Tosca; Improta, Karic, Viviani (18'st Schiattarella), Acampora, Foulon; Tello; La Gumina. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Kubica, Farias, Jureskin, Agnello, Simy, Carfora, Pastina, Koutsoupias, Capellini. All.: Stellone

Arbitro: Dionisi di L'Aquila. Assistenti: Rocca e Longo. Quarto ufficiale: Baratta. VAR e AVAR: Di Paolo e Muto

Marcatori: 7'pt Mantovani (T), 20'pt Acampora (B), 32'pt Coulibaly (T), 46'pt Tello (B)

Note: Ammoniti Karic e Cassata

Ternana-Benevento, le scelte dei due tecnici?

Nessuna sorpresa in casa Benevento, considerato che Stellone ha annunciato ieri la formazione in conferenza stampa. Il tecnico ha scelto il 3-5-1-1 con Letizia nel terzetto di difesa e Tello tra le linee a supporto di La Gumina. 3-4-1-2, invece, per la Ternana con Lucarelli che ha dovuto rinunciare a Donnarumma nel reparto avanzato, inserendo Partipilo e Falletti.

Ternana-Benevento, il prepartita

Al Liberati c'è il confronto tra Ternana e Benevento, valido per la 28^ giornata del campionato di serie B. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta interna maturata con il Sudtirol, mentre le fere hanno ottenuto un punto a Palermo nel turno infrasettimanale dopo il ritorno di Lucarelli in panchina. Stellone, che ha annunciato la formazione titolare in conferenza stampa, potrà fare affidamento su Leverbe e Improta che hanno scontato il turno di squalifica. Rientra tra i disponibili anche Farias che partirà dalla panchina.