Benevento, due giallorossi in gruppo. Stellone spera di recuperare Pettinari È cominciata la settimana di lavoro dei giallorossi in vista del match con il Pisa

Allenamento pomeridiano per il Benevento che ha cominciato la settimana di lavoro che porterà al match con il Pisa. Si sono rivisti in gruppo Koutsoupias e Veseli. Presente anche Pettinari che ha svolto un lavoro specifico: l'attaccante spera di recuperare per la sfida dell'Arena Garibaldi, altrimenti tornerà a disposizione dopo la sosta, quando i giallorossi si recheranno a Bari. La preparazione proseguirà domani con una mattutina, poi giovedì con un lavoro pomeridiano. La partenza per la Toscana è fissata a venerdì dopo la rifinitura: il Benevento partirà alla volta di Pisa in treno da Afragola.