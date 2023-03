Lotta per la salvezza: chi arriva a 42? In questo momento tutto sembra coinvolgere sei squadre: una si salva, due ai playout

(f.s.) Provare a fare una tabella di marcia in un torneo calcistico italiano è sempre esercizio complicato, se poi quel campionato è la serie B, allora diventa pressoché impossibile. Azzeccare ciò che avverrà da qui al 19 maggio è roba da maghi, può accadere tutto e l'incontrario di tutto. Eppure non sembra lontano dalla realtà pronosticare che la quota salvezza sia posta oltre il limite dei 40 punti. Una quota che il Benevento potrebbe agganciare, anche se tra mille difficoltà. Ovvio che sarà importante anche che non l'aggancino gli altri.

E così, invece di fare le pulci alla Strega, le abbiamo fatte alle sue avversarie (quelle più vicine in classifica, ma non ci sentiamo di escludere sorprese per quelle che oggi sembrano dormire su quattro cuscini: vale a dire Como, Ascoli, Ternana e Cittadella. Tutti hanno un finale di torneo altrettanto impegnativo. Chi tra loro riuscirà a superare quota 40?

PERUGIA p.30 (* una gara in meno)

Partiamo dal Perugia, che oggi ha 30 punti, ma anche una partita in più da disputare contro la Reggina al Curi. Gli umbri hanno ben 4 scontri diretti da giocare in questo finale (in casa con Cosenza e Benevento, fuori con Spal e Venezia) e qualche sfida ai limiti dell'impossibile (in casa col Frosinone e a Genova). Tutto, ovviamente dipenderà dalla loro tenuta, ma neanche per loro sarà uno scherzo superare quota 40.

VENEZIA p. 30

Sembra più agevole il cammino del Venezia che al Penzo ospiterà Como, Palermo, Modena e Perugia. Proprio dalle sfide casalinghe i lagunari potrebbero agganciare la salvezza. Ma fuori casa non ci sarà certo da scialare, considerato che saranno di scena a Ascoli, Reggio, Terni, Cosenza e Parma.

COSENZA p.29

Il Cosenza che ha raggiunto a quota 29 il Benevento ha un calendario che mette i brividi. Dovrà viaggiare alla volta di Frosinone, Palermo, Perugia, Brescia e Ascoli. Al Marulla riceverà Pisa, Cittadella, Venezia e Cagliari. Molto dipenderà dll'andamento cronologico delle sfide, ma sembra fin d'ora che l'impresa salvezza resti molto difficile per i silani.

SPAL p. 28

Calendario difficile anche per la Spal che sabato sarà a Bolzano contro il Sudtirol. In trasferta i ferraresi avranno anche Benevento, Modena, Palermo e Pisa. Al Mazza dovranno provare a cambiare passo contro Ternana, Brescia, Perugia e Parma.

BRESCIA P.28

E siamo al Brescia, che sembra quella più in difficoltà nella zona retrocessione. Per le rondinelle subito la sfida al Rigamonti col Genoa, poi trasferta ad Ascoli, Ferrara, Reggio Calabria, Parma e Palermo. In casa dovranno cercare di fare punti contro Ternana, Cosenza e Pisa.

LA STREGA

Il Benevento dunque è in buona compagnia e non è certo da solo a dover affrontare queste difficoltà finali. E' evidente che per mettersi in salvo alla Strega serviranno almeno 3 vittorie, sperando di non soccombere in qualche trasferta che oggi appare proibitiva. Tre vittorie vuol dire fare gol, ovvero la cosa più difficile per la squadra di Stellone. Può sembrare un'utopia, ma sperare che giocatori come Farias, Pettinari e anche il giovane Carfora possano cambiare le carte in tavola in quell'attacco spuntato è l'unica speranza a cui aggrapparsi.