Mancosu e quel gol numero 100 dedicato a Carmelo Imbriani Il fantasista cagliaritano non ha mai dimenticato il suo ex allenatore

(f.s.) Come si fa a non voler bene ad uno così. Marco Mancosu è uno che parla poco, ma anche uno che non dimentica. E allora quando sabato ha fatto gol all'Ascoli, il centesimo della sua carriera (e che gol!!), si è ricordato che la sua avventura in rossoblù nel suo Cagliari era iniziata proprio con un gol alla squadra marchigiana. Gli è parso quasi scontato che pensasse di aver chiuso un cerchio: dall'Ascoli all'Ascoli, appunto. Quello che non poteva essere scontato era che una parte di quella dedica fosse per un personaggio che non è mai uscito dai cuori dei tifosi giallorossi ed evidentemente neanche dal suo, Carmelo Imbriani. Ecco cosa ha scritto Marco sul suo account di Instagram: “Da Ascoli all’Ascoli, dal primo al centesimo. Ci tenevo talmente tanto a questo goal che si è fatto desiderare, com’è giusto che sia. Ero un ragazzino della Johannes con una passione incredibile per il pallone ed è rimasta intatta sino ad oggi, quella stessa passione mi ha portato a raggiungere questo traguardo di cui vado tremendamente fiero perchè arrivato tra mille difficoltà e tre categorie diverse! Impossibile in questo caso non citare Lecce e Cagliari, le squadre del mio cuore, grazie! Chiudo però con una cosa che per qualcuno c’entrerà poco, ma per me conta tantissimo. Sono passati poco più di 10 anni dalla scomparsa di Carmelo Imbriani, mio ex allenatore e persona splendida. Questo è il libro del fratello, una persona oltre ogni logica e amore verso Carmelo. Grazie Gianpaolo, sei una fonte di ispirazione. Grazie Carmelo, questo goal è merito tuo e io lo so per certo”. Nel finale c'è ovviamente anche il grazie alla moglie: “Li hai vissuti tutti e non ce l’avrei mai fatta senza te”.Davvero toccante. Per altro senza dimenticare che il giocatore cagliaritano ha vissuto un momento altrettanto drammatico a marzo del 2021 quando ai primi dolori pensò di avere l'appendicite ed invece gli scoprirono un tumore. Una volta operato, lui stesso scrisse sui social che era guarito concludendo con parole che andrebbero sempre ricordate da tutti: “La vita può non essere sempre giusta perché non penso che né io né nessun altro a questo mondo meriti di avere un tumore ma penso anche che non debba mai mancare il coraggio, il coraggio di affrontare ogni tipo di avversità che la vita ci mette davanti, il coraggio di prendersi responsabilità, il coraggio di mostrarsi deboli ed essere più forti di quanto si creda”. Mancosu ha giocato nel Benevento dal 2012 al 2014 in Prima divisione accumulando 63 partite e 16 gol.