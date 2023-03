Giudice Sportivo, squalificati Stellone e Tello: ecco le motivazioni Una giornata con ammenda anche per il team manager Cilento

Si è espresso il Giudice Sportivo dopo le espulsioni inflitte a Tello e Stellone nel corso del match giocato tra Benevento e Como. Per il colombiano il rosso è arrivato per doppio giallo, a causa di un "comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Stellone, invece, non ci sarà all'Arena Garibaldi perché ha "contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale". Sanzionato anche il team manager Alessandro Cilento, il quale dovrà scontare una giornata di squalifica oltre a un'ammenda di 5mila euro per aver "contestato con veemenza l'operato arbitrale rivolgendo anche espressioni ingiuriose agli Ufficiali di gara".