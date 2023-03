Benevento, attacco sterile senza Ciano e Farias: c'è un dato che lo dimostra Con una condizione accettabile, i due sono stati sempre importanti in fase realizzativa

Sono state diciannove le partite saltate da Ciano e Farias per problemi di natura fisica fino a questo momento. L'attaccante di Marcianise tornerà tra circa un mese, mentre il brasiliano è in ripresa, anche se non scende in campo dal primo minuto dallo scorso 8 dicembre, giorno in cui i giallorossi si imposero sul campo del Parma. Numeri alla mano, le defezioni dei due giallorossi sono state pesantissime ai fini del discorso relativo alla sterilità offensiva di cui la Strega è affetta. Vediamo meglio il perché.

Ciano e Farias, partecipazione attiva nei gol del Benevento

Ciano ha messo a segno un gol e realizzato 3 assist, mentre Farias ha segnato una marcatura, confezionando quattro passaggi utili per mandare in rete i compagni. In totale, quindi, entrambi hanno partecipato a ben 9 reti nelle poche presenze che hanno maturato fino a questo momento. È facile intuire quanto questo dato sia molto importante, soprattutto perché si parla di un minutaggio ridotto, al quale bisogna aggiungere il paragone con il computo totale di gol del Benevento: soltanto 23. C'è di più: i due non hanno mai giocato insieme dal primo minuto. Ciano è stato sei volte titolare (Ascoli, Sudtirol, Ternana, Como, Cosenza e Genoa), con il Benevento che in queste partite ha messo a segno 7 gol, con l'ex Frosinone protagonista, come si è detto, di una rete e 3 assist. Farias, invece, ha affrontato da titolare Cosenza, Pisa, Spal, Reggina, Palermo, Parma e Cittadella con 6 gol del Benevento, di cui 4 in cui ha partecipato attivamente. Questo lascia intendere che entrambi, quando sono stati in una forma accettabile, hanno dato il giusto supporto al reparto avanzato giallorosso. Probabilmente è questo il rammarico più grande della stagione del Benevento, con Stellone che spera di riaverli per il rush finale del campionato.