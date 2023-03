Santoro, ecco il provvedimento dell'AIA dopo Benevento-Como Il fischietto siciliano è stato criticato dopo la direzione del Vigorito

È stato fermato Santoro di Messina dopo gli errori di Benevento-Como. Il fischietto siciliano, come noto, ha ratificato una espulsione molto dubbia nei confronti di Tello per doppia ammonizione, senza sanzionare la plateale simulazione di Odenthal. Dopo la pubblicazione delle designazioni delle prossime partite, il nome di Santoro non compare in nessuna lista. Probabile che l'AIA abbia voluto metterlo un po' a riposo dopo le recenti prestazioni.