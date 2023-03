Cosmi: "Salvezza? Certi organici fanno paura, ma se sono sul fondo..." Le parole del tecnico sulla lotta per non retrocedere: "Il pari è una mezza sconfitta"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Serse Cosmi ha commentato l'intricata lotta salvezza in serie B: "Ogni campionato ha la sua storia, questo è molto strano. Si devono preoccupare in tanti: la storia insegna che squadre destinate alla C sono riuscire a risalire e che altre senza problemi si sono fatte risucchiare. In 9 giornate il rischio di precipitare è forte".

"Le società sono importanti. Il pari è una mezza sconfitta"

"È frustrante ritrovarsi in fondo. Per alcuni salvarsi è un'impresa, ma chi non è partito con questo obiettivo fatica a trovare motivazioni. Certi organici fanno paura, ma se adesso sono sul fondo evidentemente non erano all'altezza. In estate era difficile individuare squadre che avrebbero dovuto solo salvarsi: tutti parlavano di A2, poi il campo ha dimostrato che è una vera B. Il solo Cosenza sembrava candidato alla C, però nei finali di stagione sa sempre esaltarsi, quindi occhio. Il pareggio può sembrare un buon risultato, in realtà è una mezza sconfitta. Solo un filotto di successi ti tira fuori. E poi dico che serve la società. Quelle più serie e capaci di gestire il momento con serenità e non perdono la testa sono quelle che alla fine si salveranno".