Benevento, i giallorossi devono superare anche lo "scoglio" Arena Garibaldi Quello di sabato sarà il decimo confronto tra giallorossi e nerazzurri in terra toscana

Quello di sabato sarà il decimo confronto tra Pisa e Benevento all'Arena Garibaldi. Lo score delle gare giocate in Toscana è nettamente in favore dei nerazzurri, con la Strega che quindi dovrà cercare di conquistare punti preziosi in un campo storicamente ostico.

Pisa-Benevento, tutti i precedenti

Il bilancio è di un successo sannita, quattro pareggi e altrettante vittorie del Pisa. L'ultimo acuto del Benevento risale al 18 maggio 2017, quando la compagine guidata da Baroni si impose per 3-0 contro una squadra in odore di fallimento con le marcature di Puscas, Falco e Ceravolo. Nella passata stagione sono arrivate due sconfitte di misura, di cui l'ultima, datata 21 maggio, che pose fine alla stagione del Benevento con l'eliminazione in semifinale dai play off.