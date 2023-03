Benevento, lotta salvezza: il bilancio negli scontri diretti I giallorossi devono ancora affrontare Spal e Perugia

Se si considerano le ultime sei della classifica, il bilancio fatto registrare dagli scontri diretti dal Benevento fino a questo momento non è particolarmente positivo. I giallorossi hanno conquistato 10 punti in 8 partite, riuscendo a vincere soltanto con Brescia, Venezia e Spal, con una media punti di 1,2 a partita.

La Strega deve ancora affrontare Perugia e Spal

La squadra che ha fatto meglio negli scontri diretti è il Perugia che di punti ne ha ottenuti 11 in 6 partite. Gli umbri hanno anche una partita da recuperare con la Reggina, aspetto che potrebbe permettergli di allontanarsi dalla zona retrocessione dopo la bella rimonta successiva al ritorno di Castori in panchina. E il Benevento? I giallorossi devono ancora affrontare Perugia e Spal, ma al momento la media punti negli scontri diretti è superiore solo agli estensi che hanno ottenuto 7 punti in 7 partite. In caso di classifica a pari punti, il Benevento avrebbe un vantaggio soltanto contro il Venezia (2-0 al Penzo e sconfitta per 2-1 al Vigorito), mentre sarebbe sotto al Cosenza (0-1 al Vigorito e 1-1 al San Vito). Con il Brescia, invece, si dovrebbe fare affidamento alla differenza reti. In attesa dei match con Spal e Perugia, la truppa di Stellone nel girone d'andata ha vinto al Mazza e perso malamente con i grifoni per 2-0 al Vigorito.

Lotta salvezza, la media punti negli scontri diretti

Perugia 1.8 (11 punti in 6 partite)

Brescia 1.5 (12 punti in 8 partite)

Venezia 1.4 (11 punti in 8 partite)

Cosenza 1.3 (9 punti in 7 partite)

Benevento 1.2 (10 punti in 8 partite)

Spal 1 (7 punti in 7 partite)