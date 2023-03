Benevento, il Giudice Sportivo ferma due giallorossi Salteranno la trasferta del San Nicola contro il Bari

Si è espresso il Giudice Sportivo dopo il match giocato dal Benevento contro il Pisa. Dopo la sosta, quando la truppa di Stellone affronterà il Bari al San Nicola, mancheranno per squalifica Leverbe e Pastina. Il primo è stato espulso per doppia ammonizione sul finire di partita, mentre il giovane centrale difensivo ha rimediato il quinto giallo stagionale. Il tecnico spera nei pieni recuperi di Veseli e Glik, così come quello di El Kaouakibi, per la sfida contro i biancorossi pugliesi.