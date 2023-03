Benevento, fissata una seduta a porte aperte al Vigorito: ecco quando La decisione in vista del match di sabato con il Bari

È un momento delicato per il Benevento che vuole la spinta della propria gente. Proprio per questo, la società ha fatto sapere che per domani è fissata una seduta a porte aperte al Vigorito. Ecco la nota:

Il Benevento Calcio comunica che domani, martedì 28 marzo alle ore 16.00, la squadra di mister Roberto Stellone sosterrà un allenamento a porte aperte.

L’ingresso al Settore Curva Sud dello Stadio Ciro Vigorito, per motivi logistici, sarà consentito al pubblico, esclusivamente dal Parcheggio Distinti, dalle ore 15:45.