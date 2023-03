Bari-Benevento, parte la prevendita: ecco tutte le restrizioni Tutte le info per i tifosi giallorossi che saranno presenti al San Nicola

La Società S.S.C. Bari attraverso i propri canali ufficiali ha reso noto che sono in vendita dalle ore 12:00 di oggi, mercoledì 29 marzo 2023 fino alle ore 19:00 del 31 marzo p.v., sul circuito TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate, i tagliandi validi per il match Bari-Benevento, valevole per la trentunesima giornata di campionato Serie Bkt 2022-2023, in programma sabato 1 aprile 2023 alle ore 16:15.



Di seguito le restrizioni applicate:



• il settore ospiti è riservato esclusivamente ai residenti nella Provincia della squadra ospitata;

• non vi è obbligo di utilizzo di tessera di fidelizzazione per il settore ospiti;

• vietata la vendita dei biglietti dei settori locali ai residenti nella Provincia della squadra ospitata;



Il prezzo del ticket Intero per il settore Ospiti è di € 13,50 + € 0,50 (d.p.)

La vendita è permessa solo nel Settore Ospiti



Di seguito il percorso consigliato per arrivare al settore Ospiti:



Sull' Autostrada A14 ci sarà un punto di prefiltraggio presso l'Area di servizio Canne della Battaglia.



ALTRE INFO UTILI:



- Si sensibilizzano i tifosi a recarsi con largo anticipo allo Stadio;



- Per l’acquisto dei biglietti sarà considerato come documento valido esclusivamente la carta d’identità in corso di validità (originale o fotocopia) poiché è l’unico documento riportante sempre la città di residenza;



- Il titolo d’ingresso è obbligatorio da 5 anni compiuti in su;



- Il titolo d’ingresso non è rimborsabile;



- L’apertura porte è programmata 2 ore prima dell’orario di inizio gara (salvo diverse indicazioni in sede GOS);