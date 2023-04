Serie B, LIVE / Bari-Benevento 2-0 Al San Nicola c'è il confronto della 31^ giornata del torneo cadetto

90' - Cinque minuti di recupero

88' - Entra Matino al posto di Antenucci

76' - Doppio cambio Bari: entrano Molina e Zuzek al posto di Bellomo e Vicari. Per il Benevento c'è Kubica al posto di Tello

71' - Raddoppio del Bari: punizione dal limite di Folorunsho che insacca

71' - Entra Karic al posto di Carfora

69' - Benevento in nove: secondo giallo per Viviani che deve uscire dal campo

68' - Destro di Folorunsho che sfiora l'incrocio dei pali

66' - Cambia il Benevento con l'ingresso di Simy al posto di Pettinari. Per il Bari c'è Folorunsho per Cheddira

64' - Ammonito Viviani

58' - Cross di Antenucci per Cheddira, ma l'attaccante biancorossa sfiora il tap in vincente

54' - Dagli undici metri insacca Antenucci. Grande polemiche tra i giallorossi per il rigore concesso da Piccini che è sembrato molto dubbio

53' - Rigore per il Bari: dopo l'azione precedente c'è stato un check del Var per un contatto tra Foulon e Cheddira. Piccinini assegna la massima punizione: decisione molto dubbia. Ammonito Veseli per proteste

50' - Conclusione di Cheddira da ottima posizione, c'è la deviazione di Foulon con la palla che va in angolo

46' - Comincia il secondo tempo

45' - Rientrano le squadre in campo, con Mignani che effettua il primo cambio: entra Morachioli al posto di Maita che era ammonito

45'+3' - Termina il primo tempo. Bari-Benevento 0-0

45'+2' - Cross di Mazzotta, Foulon va a vuoto, la palla va tra i piedi di Cheddirra che spedisce alto

45' - Due minuti di recupero

39' - Stellone indica il passaggio al 4-3-2

38' - Benevento in dieci: secondo giallo per Acampora per fallo su Pucino, Piccinini estrae il cartellino rosso. Ammonito Tello per proteste

37' - Giallo per Letizia che atterra Benedetti

36' - Ammonito Maita per simulazione

35' - Niente da fare. Il fallo di mano c'era, ma l'arbitro non ha assegnato il rigore perché prima c'era un fallo di Viviani su Cheddira. Si riparte con la punizione

33' - Possibile rigore per il Benevento per un tocco di mano: Piccinini controlla il Var

30' - Punizione di Pucino respinta da Paleari

28' - Ammonito Acampora per fallo commesso su Benedetti

22' - Ripartenza Benevento con Pettinari che serve al centro Improta, ma è provvidenziale l'intervento di Di Cesare che evita il gol ai giallorossi

11' - Buon inizio del Benevento per quanto riguarda l'atteggiamento, ma al momento non è ancora riuscito a impensierire Caprile

6' - Destro di Carfora dal limite: para Caprile

1' - Comincia Bari-Benevento

16:14 - Entrano le squadre sul terreno di gioco del San Nicola

Bari-Benevento 2-0, il tabellino

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari (31'st Zuzek), Mazzotta; Maita (1'st Morachioli), Maiello, Benedetti; Bellomo (31'st Molina); Antenucci (43'st Matino), Cheddira (21'st Folorunsho). A disp.: Frattali, Esposito, Botta, Scheidler, Ceter, Ricci, Dorval. All.: Mignani

Benevento (3-4-2-1): Paleari; Letizia, Veseli, Tosca; Improta, Viviani, Acampora, Foulon; Tello (31'st Kubica), Carfora (26'st Karic); Pettinari (21'st Simy). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Karic, Farias, Jureskin, Glik, La Gumina, Schiattarella, Ciano, Koutsoupias. All.: Stellone

Arbitro: Piccinini di Forlì. Assistenti: Meli e Cipriani. Quarto ufficiale: Pirrotta. VAR e AVAR: Abisso e Alassio

Marcatore: 9'st Antenucci su rig., 26'st Folorunsho

Note: Espulsi Acampora al 40'pt e Viviani al 24'st per doppio giallo. Ammoniti Maita, Letizia, Tello, Veseli. Minuti di recupero 2'pt

Bari-Benevento, il prepartita

Al San Nicola si affrontano Bari e Benevento per la 31^ giornata del campionato di serie B. La Strega cerca una svolta in vista del doppio impegno casalingo con Spal e Reggina, in modo da ottenere dei punti preziosi nell'inseguimento all'obiettivo della salvezza. Per Stellone mancano gli squalificati Leverbe e Pastina, oltre agli infortunati El Kaouakibi e Capellini.