Benevento, con Spal e Reggina pronta una promo a prezzo stracciato Le prossime due partite casalinghe saranno decisive per la Strega

La sconfitta col Bari ha peggiorato la situazione di classifica del Benevento che adesso deve sperare in una incredibile rimonta per cercare di ottenere la permanenza in serie B. In programma ci sono due partite casalinghe con Spal e Reggina, proprio per questo la società punta sul pubblico delle grandi occasioni per spingere la squadra a conquistare punti preziosi tra le mura amiche. La prevendita che partirà lunedì prevede il pacchetto per le due gare che avrà un costo complessivo di 4 euro per tutti i settori (2 euro a partita), a cui bisogna aggiungere i diritti di prevendita.