Prevendita Benevento, parte la promo con Spal e Reggina: i dettagli Sarà possibile acquistare il pacchetto per le due gare al costo di 4 euro

Alle 11 partirà la prevendita per i due match casalinghi che il Benevento affronterà contro Spal e Reggina. Saranno due appuntamenti cruciali per la stagione dei giallorossi, sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere. Come già annunciato, sarà possibile acquistare l'intero pacchetto al costo di 4 euro per tutti i settori, a cui bisognerà aggiungere i diritti di prevendita di 2 euro. Qualora l'interesse fosse soltanto per una partita, il costo dell'evento singolo parte da 8 euro per la Curva Sud.

Clicca qui per conoscere tutti i dettagli.