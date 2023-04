Benevento, Carfora stabilisce un record per il calcio italiano Il dato che riguarda il giovane attaccante giallorosso

La scelta di Stellone di schierare dal primo minuto Carfora al San Nicola ha permesso al giovane attaccante giallorosso di entrare di diritto nella storia del calcio italiano. Come ricordato dalla Lega B, Carfora è stato il primo 2006 a esordire tra i professionisti da titolare:

Dopo la prima presenza in B lo scorso marzo nel match casalingo con il Sudtirol (e la seconda in trasferta a Pisa) è arrivata per Lorenzo Carfora, numero 35 del Benevento, la prima da titolare sabato al San Nicola contro il Bari. Un nuovo record per la Serie BKT visto che il 2006 di San Giorgio a Cremano è il primo 2006 in Italia a essere sceso in campo dal primo minuto. In evidenza con l’Under 17, dove il trequartista ha realizzato la bellezza di 20 gol e 8 assist in 21 partite, il talento del vivaio giallorosso ha meritato la fiducia di mister Stellone che lo aveva applaudito anche pubblicamente nel post-gara della partita contro gli altoatesini.