Benevento-Spal, il programma di lavoro: tre giallorossi verso il rientro Sedute mattutine per i giallorossi in vista del lunch match

È un lunedì di riposo per il Benevento che comincerà la preparazione al delicato match con la Spal nel pomeriggio di domani, quando effettuerà una seduta d'allenamento sul manto erboso dell'Imbriani. In programma ci sono delle mattutine da mercoledì a sabato, in modo da permettere ai giallorossi di abituarsi all'orario del lunch match, considerato che la sfida agli estensi è fissata alle ore 12:30. La rifinitura è in programma domenica, giorno di Pasqua, con successiva partenza per l'Hotel Europa di Venticano.

Rientrano Leverbe e Pastina. Possibile convocazione per El Kaouakibi

Salteranno il match gli squalificati Acampora e Viviani, mentre rientreranno tra i disponibili Leverbe e Pastina che forniranno una maggiore disponibilità in difesa. Nel pacchetto arretrato potrebbe esserci anche El Kaouakibi, come sottolineato da Stellone nel corso della conferenza in cui ha presentato l'incontro del San Nicola.