Un arbitro esperto per Benevento-Spal Con la Strega vanta due soli precedenti negli ultimi undici anni

Sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere il match di lunedì tra Benevento e Spal, in programma al Vigorito con fischio d'inizio fissato alle ore 12:30. Il fischietto partenopeo è stato molte volte quarto uomo o addetto al Var nel corso delle partite della Strega, ma vanta soltanto due precedenti come direttore di gara. Il primo risale al 21 settembre 2012, quando i giallorossi persero tra le mura amiche il derby con l'Avellino per 2-1. Il 29 aprile 2018, invece, c'è stato il confronto tra Benevento e Udinese in serie A con Maresca arbitro: il risultato finale è stato di 3-3.

Maresca ha diretto 73 incontri in serie B, caratterizzati da 31 successi interni, 18 pareggi e 24 exploit esterni. Ha concesso 25 rigori ed estratto in 42 occasioni il cartellino rosso.

Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Massara. Quarto uomo Panettella. Al Var Nasca e Muto.