Benevento, nel ritorno pochi punti. Le altre corrono veloci Il dato dopo la disputa delle prime 12 giornate della seconda metà di stagione

C’è un dato allarmante per il Benevento che ha favorito la difficile situazione di classifica: nelle ultime dodici partite, i giallorossi hanno vinto soltanto un incontro (contro il Brescia), conquistando sette punti. Un rendimento totalmente in controtendenza rispetto a quello delle altre pretendenti alla salvezza, le quali nel girone di ritorno hanno staccato e non di poco la formazione guidata da Stellone.

Ritmo impressionante del Cosenza: +11 sul Benevento

Impressionante il rendimento del Cosenza, con i calabresi che hanno già superato i punti conquistati nella prima parte di stagione, quando sono arrivati al giro di boa a quota diciassette punti e con un preoccupante ultimo posto in classifica. Dopo i correttivi effettuati nel corso del mercato di gennaio, i rossoblù hanno conquistato diciotto punti, ben undici in più rispetto al Benevento. Positivo anche il cammino del Cittadella che ha recuperato dieci punti sulla Strega, mentre Venezia e Perugia hanno ottenuto, rispettivamente, nove e otto punti in più rispetto ai giallorossi. Anche la Spal ha fatto meglio, visto che nel girone di ritorno è riuscita a conquistare nove punti contro i sette di marca sannita. Oltre alla Reggina, soltanto il Brescia ha fatto peggio del Benevento che nella seconda parte del campionato ha racimolato tre punti. Si tratta di numeri eloquenti che certificano il distacco della Strega in classifica rispetto alle pretendenti per la salvezza, con la zona play out che al momento dista cinque lunghezze, mentre salgono a sette i punti di differenza rispetto alla salvezza diretta.

Serie B, la classifica del girone di ritorno, in grassetto le squadre in lotta per la salvezza:

Genoa 27

Sudtirol 26

Frosinone 24

Bari 23

Cagliari 21

Cosenza 18

Palermo 18

Cittadella 17

Como 17

Parma 17

Pisa 16

Venezia 16

Perugia 15

Ascoli 14

Modena 14

Ternana 14

Spal 9

Benevento 7

Reggina 6

Brescia 3