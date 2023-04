Benevento, è rientrato El Kaouakibi. Stellone pensa a Ciano contro la Spal I giallorossi proseguono il lavoro in vista dello scontro salvezza di Pasquetta

Prosegue la preparazione del Benevento in vista dell'importante match di Pasquetta contro la Spal di Oddo. Ci sono delle notizie positive per quanto riguarda l'infermeria: ieri si è aggregato El Kaouakibi che procede verso una convocazione per la sfida del Vigorito. Da valutare la sua presenza in campo dal primo minuto, altrimenti potrebbe partire dalla panchina. Ci sono dei dubbi su Veseli: il centrale difensivo ha rimediato un trauma contusivo alla caviglia destra in seguito a uno scontro di gioco. La sua condizione verrà valutata in giornata, ma in difesa comunque si registrano i rientri di Leverbe e Pastina dalla squalifica, così come la presenza di Glik che vuole tornare quanto prima protagonista per cercare di dare una mano ai compagni di squadra in questo cruciale momento della stagione. È concentrato Schiattarella che con la Spal (sua ex squadra) tornerà in campo da titolare per sostituire Viviani: ieri l'esperto centrocampista ha svolto un lavoro differenziato per precauzione, ma è pronto a guidare la squadra nello scontro salvezza. In avanti potrebbe esserci una chance per Ciano, visto che l'attaccante si è pienamente ripreso dopo l'infortunio che l'ha tenuto fuori per diversi mesi. Possibile una trequarti con Ciano e Tello, alle spalle di Pettinari. Stellone ci pensa, con la consapevolezza che il match con la Spal dirà molto sulle possibilità del Benevento di centrare la salvezza.

Benevento-Spal, i numeri della prevendita

Intanto nella serata di ieri si è raggiunta quota 400 biglietti emessi per la "promo 2 gare". Nonostante l'orario non proprio comodo nel giorno di Pasquetta, si spera di vedere una bella cornice di pubblico per cercare di spingere il Benevento a un successo che sarebbe salutare sia dal punto di vista di classifica che mentale.